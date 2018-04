Riqualificazione di Villaseta, passi in avanti verso l'appalto di 2 milioni di euro

"Sono in corso di definizione gli adempimenti, a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, propedeutici all’avvio delle procedure di gara e dei lavori di riqualificazione di piazza della Concordia, nel rione periferico di Villaseta". Ad annunciarlo è stato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che a metà dello scorso novembre era stato a Brescia a firmare la convenzione per i Comuni beneficiari del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Nel novembre 2015, il Comune ha partecipato – fu uno al quale partecipò la Giunta Firetto - al bando per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. L’intervento con il quale si è candidata l’amministrazione comunale prevede opere di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente dell’isolato di piazza della Concordia, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro.

Le opere di riqualificazione riguardano il rifacimento della pavimentazione, il risanamento delle strutture a faccia vista, la sistemazione della copertura, illuminazione pubblica, arredo urbano, attraversamenti pedonali e interventi di superamento delle barriere architettoniche. Il recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio, che include opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, è finalizzato alla formazione e valorizzazione delle risorse territoriali, per il miglioramento della qualità della vita e per un necessario inserimento lavorativo per giovani alla ricerca di occupazione.

È prevista la realizzazione di un centro espositivo permanente multimediale, un centro di accoglienza e protezione di vittime di violenza, un centro servizi di mediazione culturale e sociale, per la riduzione della marginalità e del disagio giovanile.

Su 870 progetti presentati, 451 sono stati giudicati ammissibili dalla commissione di valutazione, che ha stilato la graduatoria finale. In ragione della dotazione finanziaria, è stato previsto il finanziamento dei primi 46 progetti utilmente inseriti, tra cui quello del Comune di Agrigento.

"A distanza di due anni dalla partecipazione, si raccoglieranno presto i frutti del lavoro svolto - ha dichiarato il sindaco Firetto - . Un tassello di riqualificazione che si aggiunge al risultato già raggiunto con il finanziamento dei 15.800.00,00 del progetto 'Girgenti', per il quale abbiamo già sottoscritto la convenzione e attendiamo la convocazione del tavolo tecnico del gruppo di regia della presidenza del Consiglio dei ministri. In due anni di amministrazione assicuriamo due fondamentali obiettivi, il bando 'Girgenti' per il centro storico e ora Villaseta".