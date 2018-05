Scoppia l'incendio in un magazzino, devastate dalle fiamme tre auto

Cosa abbia fatto divampare la scintilla iniziale, ieri, non risultava essere chiaro. Di certo c’era però il dato: tre autovetture sono state distrutte da un incendio. E’ accaduto, nella notte fra mercoledì e ieri, all’interno di un magazzino in via Dell’Annunziata, praticamente a pochi passi dalla piscina comunale, a Villaseta. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri. Militari dell’Arma che stanno cercando di capire cosa effettivamente possa aver fatto divampare la prima vampata: se un cortocircuito come non è escluso che sia o se, invece, l’incendio abbia avuto una matrice dolosa.

Ad essere avvolte e devastate dalle fiamme sono state una Fiat Cinquecento, una Fiat 1100 e una Alfa Giulia. Le ultime due autovetture – stando alla ricostruzioni ufficiali dei carabinieri – erano abbastanza vecchiotte, forse addirittura non più marcianti. Le macchine si trovavano all’interno del magazzino, in via Dell’Autonomia a Villaseta appunto, di proprietà di un falegname sessantenne. I carabinieri – stando sempre alle notizie divulgate ufficialmente – non avrebbero trovato, durante il loro sopralluogo, segni di effrazione. Elemento quest’ultimo, assieme alle eventuali tracce di liquido infiammabile, bottiglie o taniche sospette – anch’esse mancanti – che avrebbe potuto indirizzare, e fin da subito, l’attività investigativa dei carabinieri.

Non essendo stati riscontrati segni di effrazione, né appunto altri determinanti elementi, ieri, i carabinieri parlavano esplicitamente di un incendio che ha le “cause ancora in corso d’accertamento”.