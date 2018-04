Vandali di nuovo in azione: incendiata una palma

Vandali in azione. La scorsa notte è stata incendiata una palma di via Della Concordia, nel quartiere di Villaseta. Per evitare prima che le fiamme si propagassero e per spegnere l'incendio della palma dopo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri non hanno impiegato molto tempo per avere ragione sulle fiamme.

Nessuna traccia, naturalmente, dei vandali che hanno appiccato il rogo. Non è la prima volta che accade purtroppo. Sia Villaseta che in altre zone di Agrigento, già in passato i vandali hanno colpito con le stesse identiche modalità.