"Coltivava erba nel terrazzo di casa", convalidato arresto di 25enne di Villaseta

Arresto convalidato e applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Agrigento, con la prescrizione di non allontanarsi dalle 20 alle 7. Sono le decisioni del gip Stefano Zammuto nei confronti di Carmelo Scozzari, 25 anni, arrestato venerdì dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il giovane, difeso dagli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica, era stato sorpreso dai militari, nella sua abitazione di Villaseta, dove era riuscito a creare una vera e propria coltivazione di marijuana. Non mancava nulla, neppure i sistemi di irrigazione automatizzati. All’interno sono state trovate sei piante di marijuana in evidente stato di fioritura, quarantacinque grammi di hashish e oltre due chili di infiorescenze, in fase di essiccazione, di marijuana. La coltivazione era stata realizzata nel terrazzo. Il giovane si è giustificato dicendo che la droga coltivata non sarebbe stata destinata allo spaccio. Ma il giudice, nel provvedimento col quale convalida l’arresto, sottolinea che la “coltivazione è illecita a prescindere dalla destinazione a terzi dello stupefacente”.