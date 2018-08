Danneggiati gli arredi esterni della chiesa di Santa Croce: è "caccia" all'uomo

Il perché non è chiaro. E’ certo però che un uomo – forse un abitante di Villaseta – ha devastato gli arredi esterni della chiesa di Santa Croce nel rione periferico di Agrigento. E’ accaduto tutto nella mattinata di ieri e il comportamento dell’uomo – che ha agito in preda all’escandescenza – ha terrorizzato una decina di fedeli che pare si trovassero all’interno della parrocchia. Ed è proprio dentro la struttura sacra che l’individuo, ad un certo punto, ha cercato di fare irruzione. Il portone era stato, però, proprio in via precauzionale, sbarrato e tentato di scagliargli contro un vaso, l’uomo si è ferito. Sarebbe proprio a questo punto che è scappato.

Mattinata di caos e di tensione all’esterno della chiesa di Santa Croce dove, poco dopo, una volta raccolto l’Sos che è arrivato alla sala operativa della polizia di Stato, si sono precipitati i poliziotti della sezione “Volanti”. Agenti che hanno ricostruito sommariamente l’accaduto e hanno avviato le ricerche – un autentico rastrellamento del quartiere – dell’uomo ferito.

Sul posto, è giunta anche la polizia Scientifica che s’è occupata dei rilievi per quello che è stato un autentico danneggiamento. Molto di più, insomma, di un raid vandalico. Tutti i vasi, le piante e gli altri arredi esterni sono andati distrutti. Pare probabile – ma non ci sono ancora conferme istituzionali – che l’uomo, già nei giorni precedenti, si fosse recato sempre nella stessa chiesa. Forse cercava un aiuto economico. Forse, semplicemente, non stava bene.