Degrado a Cugno Vela, appello di Vullo: "Il Comune intervenga per ridare un minimo di decoro"

Il consigliere comunale di Agrigento, Marco Vullo, ha lanciato un appello contro il degrado in cui versa la zona di contrada Cugno Vela, nella frazione di Villaseta, ad Agrigento, chiedendo all’Amministrazione di attivarsi subito con la scerbatura e la pulizia della zona "ormai ridotta ai minimi termini e ridare un decoro che oggi non esiste".

“Devo intervenire ancora una volta documentando - commenta - con delle foto lo stato di degrado di Cugno Vella che a causa dell’incuria, del degrado può diventare un focolaio infettivo per gli abitanti del quartiere. La mancata pulizia ha fatto sì che, nel giro di poco tempo, le erbacce sono diventate un problema sanitario per i cittadini, anche perché la zona è densamente abitata.

Invito il sindaco Firetto e l’assessore all’Ecologia Hamel ad intervenire celermente attraverso le ditte per un intervento straordinario di pulizia e di decoro che non può e non deve aspettare".