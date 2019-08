Parrucche in testa e taglierino in mano, in due rapinano una banca al Villaggio Mosè: arraffati almeno 100 mila euro

Indossavano anche delle parrucche, verosimilmente per rendersi irriconoscibili, i due malviventi che alle ore 13 circa hanno rapinato la banca Bper (Banca popolare Emilia Romagna), di fronte al McDonald's, lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. I due hanno fatto irruzione all'improvviso e senza che si innescasse alcun allarme. Minacciando, con il taglierino appunto, gli impiegati che erano alla cassa si sono fatti consegnare tutti i soldi disponibili. Senza perdere un solo secondo, i rapinatori si sono poi dileguati.

Lungo il viale Leonardo Sciascia si sono precipitati i carabinieri che hanno ricostruito l'accaduto e avviato le ricerche. Pare - ma la quantificazione, fino a tarda sera, era ancora in corso - che i due balordi siano riusciti a portar via almeno 100 mila euro. I militari dell'Arma, nel frattempo, stanno conducendo un vero e proprio rastrellamento: sono state già controllate molte persone, anche note per reati analoghi.