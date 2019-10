Villaggio dei vip abusivo alla Scala dei Turchi, consulente del pm attacca: "Numerosi abusi"

“Le volumetrie dei fabbricati sono state aumentate in maniera arbitraria, allo stesso modo sono state violate numerose prescrizioni della Sovrintendenza”. Il consulente della Procura, l’architetto Luciano Montalbano, ricostruisce così in aula le presunte irregolarità urbanistiche legate alla lottizzazione nei pressi della Scala dei Turchi. L'inchiesta ha fatto luce sulle presunte irregolarità legate alla realizzazione del cosiddetto “Villaggio dei vip”, un complesso di villette a schiera, la cui realizzazione è stata bloccata sul nascere e, adesso, la vicenda è approdata in aula per l'inizio del dibattimento. Sul banco degli imputati, davanti al collegio di giudici presieduto da Wilma Angela Mazzara, siedono in otto.

Si tratta di tecnici del Comune di Realmonte e della Soprintendenza ai Beni culturali e responsabili dell'impresa che stava eseguendo la lottizzazione.