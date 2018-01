Incendiato un autocompattatore, c'è un piromane in azione?

Nessun dubbio sulla matrice dolosa. Un autocompattatore, di proprietà del Comune che non veniva utilizzato da tempo, è stato incendiato a Villafranca Sicula. Era posteggiato in via Archimede e le fiamme lo hanno praticamente distrutto, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. E' soltanto l'ultimo incendio, in ordine di tempo, che si registra nella cittadina dove sono state già date alle fiamme altre due auto di proprietà di anziani e le palme della villa comunale. Il tutto in una settimana.

C'è un piromane, dunque, in azione nel piccolo centro agrigentino. Qualcuno che appicca il fuoco ai mezzi in sosta e che aveva già colpito una Yaris parcheggiata in via Cavour e una Fiat Cinquecento. Una delle auto, addirittura, era ferma da tempo e il proprietario, un pensionato, sarebbe stato in una città del nord Italia dove si era recato per fare visita a parenti. Prima di partire avrebbe anche staccato la batteria dell’auto e questo escluderebbe in via definitiva l’ipotesi di autocombustione.

Per dare un nome al piromane che, in una settimana, ha appiccato quattro incendi, sono al lavoro i carabinieri della stazione di Villafranca Sicula supportati dai militari della compagnia di Sciacca.