"Certificati medici per garantire assenze sul lavoro", 21 rinvii a giudizio

Ventuno persone sono state rinviate a giudizio per falso, a Villafranca Sicula. L'indagine ruotava intorno a presunte certificazioni mediche compiacenti che avrebbero determinato anche assenze dal lavoro, non eseguendo visita o altri accertamenti. Il medico di base rinviato a giudizio - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - è Gaetano Montana, di 64 anni, di Burgio. Rinvio a giudizio, con prima udienza fissata dal Gup del tribunale di Sciacca, Alberto Davico, per il 10 ottobre, per Maria Campione, di 56 anni, di Villafranca Sicula; Gabriella Cottone, di 31 anni, di Burgio; Vincenza Puccio, di 70 anni, di Burgio; Stefano Gagliano, di 42 anni, di Villafranca Sicula; Nunziatina Mulè Cascio, di 72 anni, di Villafranca Sicula; Antonina Guarisco, di 46 anni, di Villafranca Sicula; Rosario Lo Cascio, di 39 anni, di Lucca Sicula; Tommaso Lo Cascio, di 70 anni, di Lucca Sicula; Gaetano Montalbano, di 55 anni, di Burgio; Giuseppe Mortillaro, di 87 anni, di Villafranca Sicula; Alfonso Riggi, di 81 anni, di Villafranca Sicula; Pietro Sala, di 63 anni, di Villafranca Sicula; Antonio Savoca, di 71 anni, di Burgio; Gaetano Savoca, di 34 anni, di Palermo; Jessica Tramuta, di 28 anni, di Villafranca Sicula; Michele Tramuta, di 54 anni, di Villafranca Sicula; Antonella Perricone, di 53 anni, di Villafranca Sicula; Rosa Buscemi, di 62 anni, di Villafranca Sicula; Giovanna Blanda, di 30 anni, di Villafranca Sicula; Giovanni Romano, di 53 anni, di Villafranca Sicula.

L'indagine è stata svolta dai carabinieri, anche attraverso intercettazioni, e coordinata dal sostituto procuratore Christian Del Turco che in sede di udienza preliminare ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio poi accolta dal giudice, mentre le difese avevano chiesto il non luogo a procedere. Le indagini si riferiscono ad alcuni mesi del 2016.