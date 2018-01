Incendio nella notte a Villafranca Sicula. In fiamme un’auto di un pensionato, sessantasettenne. La vettura era in sosta in via Cavour, sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, ed i carabinieri. Non si conosce ancora la natura del rogo, le cause non in corso di accertamento.