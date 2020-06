Villa Sikania, il Consiglio ha deciso: "Il sindaco valuti azioni legali"

Permanenza del centro di Villa Sikania a Siculiana, il Consiglio comunale ha dato mandato al sindaco Leonardo Lauricella di valutare la praticabilità di ogni azione, sia in sede penale che civile e amministrativa che possa consentire di accertare pienamente l'effetiva sussistenza delle condizioni per la permanenza del centro e di contattare inoltre il Ministero degli Interni per comprendere il programma nazionale di gestine dei flussi migratori.

Sono questi alcuni degli esiti della riunione del civico consesso avvenuta nella serata di ieri in diretta streaming e dedicata, appunto, alla complessa situazione del centro per migranti, oggetto nei giorni scorsi di forti proteste da parte della comunità siculianese, che stasera si riunirà alle 18 dinnanzi all'ex hotel per un sit in.

A "scaldare gli animi", da ultimo, il timore del contagio da Covid 19 e i ripetuti episodi di fuga dalla struttura, emergenza quest'ultima rispetto alla quale si è disposta l'installazione di barriere metalliche lungo il perimetro dell'ex hotel.

"Queste recinzioni - commenta Lauricella - se da un lato certamente servono a garantire maggiore sicurezza, non sono affatto un bel biglietto da visita per la città e per una struttura che, lo abbiamo detto in passato e lo ribadiamo, dovrebbe tornare alla sua funzione. Noi crediamo che strutture di questo tipo - continua Lauricella - non possono essere allocate in centri con popolazione inferiore a 5mila abitanti, ma è necessario che ci sia una pianificazione del Governo che preveda, ad esempio, non di utilizzare alberghi o strutture private, ma immobili di proprietà dello Stato".

Al sit-in di oggi sarà presenta anche una delegazione di Fratelli d'Italia, che denuncia "l'inadeguatezza di ex albergo ad essere utilizzato

come centro per la quarantena dei migranti".