Villa Aurea diventa "casa della musica": previsti 12 concerti

Villa Aurea diventa “casa della musica”. L’antica residenza di sir Alexander Hardcastle sarà infatti teatro di un ciclo di 12 concerti, tutti gratuiti, che dalla prossima settimana e fino a maggio porteranno in città alcuni dei volti – e delle voci – più interessanti della musica contemporanea in Italia.

“Non si tratta di una rivoluzione – precisa il direttore Roberto Sciarratta – ma piuttosto del completamento di un percorso, stante che di Villa Aurea si era deciso di fare appunto un luogo dedicato alla musica moderna e contemporanea. In tal senso erano stati fatti anche alcuni investimenti, acquistando un pianoforte, una batteria e degli impianti di amplificazione”.

I concerti si terranno, in questa fase, all’interno dei saloni della villa, ma non è escluso che in futuro verrà fruito il giardino esterno.

La programmazione attuale prevede, appunto, 12 concerti gratuiti a partire da venerdì e fino a maggio per al massimo 70/80 posti. Un limite imposto solo per questioni di sicurezza.

I nomi già diffusi sono assolutamente di primo piano: si va da Alessandra Salerno, cantante palermitana dalla voce black che è diventata nota al grande pubblico grazie a “The Voice” al pianista Diego Spitaleri, passando dal quintetto di Carmelo Salemi e Mario Venuti o Ernesto Vitolo, storico batterista napoletano che ha collaborato con alcuni dei più grandi musicisti italiani.