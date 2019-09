"Occupato più suolo pubblico di quello autorizzato", pioggia di sanzioni

Pioggia di contravvenzioni e controlli a tappeto lo scorso fine settimana da parte della Polizia municipale di Agrigento nel centro città. Come racconta il quotidiano La Sicilia in edicola oggi, gli agenti hanno battuto la via Atenea, il centro storico e le vie collegate, tutte zone interessate dalla "movida cittadina" e hanno sottoposto a verifica ristoranti, bar e pizzerie per accertare il possesso della dovuta licenza di occupazione del suolo pubblico per il posizionamento di tavoli, sedie e altri elementi utili a consentire ai propri avventori di consumare un pasto all'esterno.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano catanese, sono diverse le multe che sono state elevate, contestando soprattutto occupazioni di suolo maggiori a quelle effettivamente autorizzate.