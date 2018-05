Vigili urbani camuffati da meccanici "beccano" un "lanciatore" di rifiuti

Dei vigili urbani camuffati da finti meccanici, hanno “beccato” un trasgressore. Dei veri e propri appostamenti, hanno portato un “incivile” che si liberava dei sacchetti della spazzatura senza differenziati. A “pizzicarlo” sono stati gli agenti della polizia locale camuffati da meccanici attorno ad un'auto che sembrava in panne.

Il fatto è accaduto in via Vallicaldi. Oltre alle telecamere e agli appostamenti in zone sensibili, gli agenti della speciale squadra di vigilanza ambientale hanno affinato la tecnica d'indagine sorprendendo quanti, ancora oggi, nonostante i controlli e le sanzioni, continuano regolarmente a trasgredire. I servizi di controllo ambientale del territorio proseguiranno ad oltranza.