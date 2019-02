"L'amministrazione è sorda", i vigili urbani sono pronti allo sciopero

I problemi sono lungi dall'essere risolti, l'amministrazione comunale mostra un "atteggiamento di sostanziale chiusura a qualsivoglia richiesta dei lavoratori, anche in dispregio della normativa di legge nazionale, regionale e contrattuale" e la polizia municipale di Agrigento è pronta a scendere in piazza e scioperare.

Dopo l'assemblea dei giorni scorsi gli agenti - attraverso le segreterie provinciali di Cgil, Silpol e Uil - hanno adesso comunicato che proprio durante il confronto con i lavoratori è emerso in modo unanime la volontà di "ricorrere all’utilizzo di tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione del lavoratore per la sua tutela, primo fra tutti lo sciopero". In questa fase, seguendo quanto previsto dai contratti, prosegue la fase di agitazione degli operatori, i quali hanno chiesto l'avvio di una procedura di raffreddamento in Prefettura.

"Nel caso di esisto negativo del predetto tentativo di conciliazione - prosegue la nota dei sindacati - si riterranno in tale caso liberi di seguire le consuete forme di lotta sindacali ivi compreso lo sciopero".