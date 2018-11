Vigili del fuoco senza soldi, incontro al Viminale

Un passo avanti per i vigili del fuoco di Agrigento senza soldi. Dopo la protesta del segretario provinciale della Uilpa vigili del fuoco di Agrigento, Antonello di Malta, che si era isolato sull’isola deserta di Lampione per 5 giorni, il sottosegretario Stefano Candiani incontra Di Malta insieme ad una delegazione composta dal segretario generale Alessandro Lupo e da altri componenti della segreteria nazionale.

Le tematiche affrontate sono state: riconoscimento della specificità del corpo che non può essere retributivamente o normativamente inferiore agli altri; previdenza complementare, assunzioni, assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali, copertura assicurativa per le responsabilità derivanti dall’attività istituzionale e risorse aeroportuali.

“Il sottosegretario – dichiara Di Malta – si impegna ad inserire questi punti nelle priorità di governo affinché si possano dare in tempi brevi, a tutti noi vigili del fuoco, quelle risposte che attendiamo ormai da troppo tempo. Sul tavolo già le prime cifre e gli strumenti per finanziare gli interventi in favore dei vigili del fuoco, di cui ci riserviamo di verificare le coperture finanziarie prima di esprimere un primo parere”.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche le problematiche relative al comando di Agrigento ed anche in questo caso “il sottosegretario ha assunto il preciso impegno di individuare sin dal prossimo concorso gli strumenti più adeguati per risolvere il problema degli organici di Lampedusa – si legge in una nota –, oltre ad intervenire con il presidente della Regione Sicilia nell’attivazione di una apposita convenzione con la compagnia aerea Dat Danish Air Transport e valutare le problematiche dei vincitori residenti del concorso a 250 posti”.

“Il sottosegretario – aggiunge Di Malta – si è dimostrato inoltre particolarmente sensibile alla problematica dei ritardi nei pagamenti; riteniamo infatti che il problema retributivo dei vigili del fuoco non può essere ulteriormente aggravato da ritardi che non sono in alcun modo giustificabili. Siamo soddisfatti della disponibilità data dal sottosegretario sui temi nazionali ma soprattutto per l’inserimento di una riserva posti per le isole al prossimo concorso, il sottosegretario entro Natale sarà in visita a Lampedusa. Ritengo questi impegni – conclude il segretario provinciale – una vittoria della Uilpa vigili del fuoco, sarò vigile ma soprattutto pronto a ritornare sull’isola se dalle parole non arriveranno i fatti”.