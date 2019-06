Uil Pa vigili del fuoco: "Dopo le tensioni pre elettorali si torni a lavorare per i pompieri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Dopo le tensioni pre elettorali si torni a lavorare per i Vigili del Fuoco che ancora oggi versano in una situazione inaccettabile” a sostenerlo Alessandro Lupo, Segretario Generale della UIL PA Vigili del Fuoco.

“Rischiamo ogni giorno la vita per portare soccorso ai cittadini di questo Paese ma continuiamo a percepire stipendi di gran lunga inferiori agli altri Corpi dello Stato. Quando portiamo soccorso lo facciamo

con mezzi ed attrezzature vecchie e se ci facciamo male non abbiamo l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. Saremo i pensionati poveri del futuro visto che manca la previdenza complementare; ci ammaliamo ed ormai troppo spesso moriamo di cancro per insufficienza di protocolli di decontaminazione dei dispositivi di protezione individuali”.

Conclude Lupo “Occorre dunque un clima di collaborazione trasversale tra le varie forze politiche perché i Vigili del Fuoco possano trovare una giusta collocazione nell’agenda politica del Paese”.

Segreteria Nazionale

UIL PA VVF