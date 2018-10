Vigili del fuoco in azione, rimossi dei rami pericolanti del centro città

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in pieno centro città. I pompieri hanno rimosso tutti i rami pericolanti.

I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della prefettura. Le operazioni sono durate un paio d’ore. Tutti i rami pericolanti sono stati rimossi.

L’intervento nasce anche un funzione delle forti raffiche di vento. La squadra è anche intervenuta per verificare la stabilità dei grossi alberi del centro cittadino.

Gli interventi hanno riguardato anche viale Della Vittoria, in via Imera, al viale Monserrato e in via Delle Mimose sempre ad Agrigento.