Lampedusa, l'appello dei vigili del fuoco: "Istituire distaccamento a Linosa"

I vigili del fuoco tornano a chiedere l'istituzione di un distaccamento volontario nell'isola di Linosa. Lo scrive in una nota il segretario provinciale della Uil Pa Vigili del fuoco di Agrigento, Antonio Di Malta.

“L’isola di Linosa non è facilmente raggiungibile - si legge - e il soccorso dipende dalle condizioni meteo marine, di fatti in condizioni meteomarine non consente l’arrivo dei vigili del fuoco da Lampedusa. Per questo motivo da anni chiediamo al Comune di Lampedusa l’istituzione di un distaccamento terrestre volontario”.

"La passata amministrazione - scrive - ha concesso con delibera comunale 65 del 16 aprile 2014 dei locali in comodato al comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento al fine di aprirne il distaccamento volontario, serve – continua Di Malta - che si inizino i lavori di ristrutturazione per renderli idonei all’uso e consegnarli al comando dei vigili del fuoco di Agrigento per poi disporne l’apertura".