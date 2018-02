Vigili del fuoco, Antonio Di Malta eletto segretario provinciale della Uil

Antonio Di Malta è stato eletto segretario provinciale della Uil Pa vigili del fuoco di Agrigento. Mentre Antonio Piazza è stato nominato componente di segretaria regionale sicilia Uil vigili del fuoco.

La nomina è arrivata nel corso del congresso della categoria del comparto sicurezza dei vigili del fuoco, che si è svolta, il 22 febbraio, presso la camera sindacale della Uil di Agrigento. Il congresso è stato presieduto dalla segretaria generale della Uil Pa di Agrigento Linda Bellia e dal segretario della Uil Pa Calogero Speziale, nonché dal segretario generale della Uil agrigentina, Gero Acquisto.

In ultimo sono stati eletti in qualità di vice segretario aggiunto della Uil vigili del Fuoco Nicolò Alessio Tilotta, ed in totale sette membri costituendi la segreteria provinciale Uil vigili del fuoco di Agrigento: Antonio Malta, Nicolò Alessio Tilotta, Antonio La Porta, Antonio Piazza, Carmelo Contino, Michele Montalbano, Francesco Impellizzeri. Tesoriere Samuele Sferrazza, revisori dei conti Salvatore Sciacca, Alfonso Bugea e Michele Aspanò. Sempre per la categoria dei vigili del fuoco ad Enna il 23 febbraio è stato eletto componente della segreteria regionale Sicilia Uil vigili del fuoco, il capo squadra esperto, Antonio Piazza, del Comando di Agrigento.