Vigile urbano accompagna auto dell'Asp in ospedale per il Tso e poi la multa

Un agente della polizia municipale ha multato un'autovettura dell'Azienda sanitaria provinciale, che lui stesso aveva "scortato" in ospedale insieme a un'ambulanza che trasportava un paziente da sottoporre a Tso, perchè posteggiata in divieto di sosta. Lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia.

Il mezzo era posteggiato in divieto di sosta, nel posteggio dell'ospedale dove, di recente, è stato varato un nuovo piano del traffico. Il vigile aveva accompagnato il personale sanitario e l'auto dell'Asp che stava svolgendo le procedure per il ricovero coatto in psichiatria di un paziente. L'agente, sceso dal reparto e tornato nel posteggio per prendere un documento, ha notato la vettura in divieto e ha elevato una sanzione amministrativa di 85 euro.