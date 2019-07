Vigile multa un impiegato comunale e viene aggredito: denunciato un contrattista

Vigile multa l'auto di un impiegato comunale. In "aiuto" del collega, arriva un altro dipendente comunale - ma contrattista - che si scaglia contro l'agente della polizia municipale e, di fatto, lo avrebbe aggredito. Il vigile, che stava semplicemente compiendo il proprio dovere, è rimasto ferito ad un braccio. Ferite e traumi che sono stati giudicati guaribili, dai medici del pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso", in circa 10 giorni. E' accaduto tutto in piazza Linares nel centro di Licata.

Il contrattista è stato denunciato - in stato di libertà - alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere, adesso, delle ipotesi di reato di minaccia, aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.

A quanto pare, anche se non è chiaro come sia avvenuto, anche il contrattista è risultato essere ferito alle braccia. E' stata aperta un'indagine, naturalmente, su quanto è accaduto nel cuore di Licata.

La multa è stata elevata, dal vigile urbano, per divieto di sosta. C’è isola pedonale in piazza Linares, dalle 20 in poi, quindi quella - e nessun'altra - macchina non avrebbe potuto starci.