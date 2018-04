Ispirandosi a Goethe a piedi in Sicilia, Cammarota: "Mi chiamano da Girgenti"

Si chiama Vienna Cammarota, ed è una guida ambientale escursionistica. Lei, è prima donna al mondo che all’età di 68 anni che sta riuscendo nella grande impresa di percorrere a piedi tutto il viaggio dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe del 1786, raggiungerà la Sicilia. Un'impresa a dir poco eroica.

“La gente mi chiama e mi contatta sulla pagina Facebook. Una signora di Agrigento vuole prepararmi la cena che consumò Goethe quando arrivò a 'Girgenti' Così come Goethe, sbarcherò al Porto alle ore 10, pronta per Palermo, per la Sicilia. Goethe rimase colpito dal Monte Pellegrino, definendolo il promontorio più bello al mondo. Poi attraverserò la Valle del Belice, a piedi, 50 anni dopo il terremoto. A piedi per incontrare la gente. Dall’inizio del viaggio ho voluto sempre camminare a piedi – ha proseguito Cammarota – perché è a piedi che è possibile incontrare le persone, conoscere le usanze e le tradizioni, descrivere un paesaggio, ammirare la natura e stare in natura. Non mi spaventano le alte temperature ma sono carica e convinta che il popolo siciliano, come sempre, si mostrerà accogliente”.

Ben 724 chilometri, 140 ore complessive di cammino in Sicilia, attraversando 36 siti in 45 giorni. Vienna andrà, sempre a piedi nella Valle del Belice , a 50 anni dal terremoto. Vienna Cammarota farà anche tappa nell’Agrigentino, la donna nel suo cammino dei 45 giorni visiterà anche: Menfi, Sambuca di Sicilia, Cammarata, San Biagio Platani, Aragona, Agrigento e Racalmuto.