La prima donna al mondo sulle orme di Goethe, Vienna Cammarota arriva in città

La 68enne Vienna Cammarota, prima donna al mondo sulle orme di Wolfgang Goethe, 231 anni dopo lo scrittore tedesco, arriverà a piedi dalla Repubblica Ceca ad Agrigento. La donna sarà accolta nel palazzo Celauro. L'arrivo è previsto per le 15.30. Ad attenderla oltre al sindaco, Calogero Firetto, accoglieranno Vienna l’imprenditrice, Gabriella Dicaro, proprietaria del salotto cittadino ove Goethe trovò ospitalità tra il 23 ed il 27 Aprile 1786, ma anche Giuseppe Taibi, presidente del Fai Agrigento, Giuseppe Lo Pilato, direttore del Giardino della Kolymbethra. Non mancherà anche don Giuseppe Pontillo responsabile, per l’Arcidiocesi di Agrigento, direttore del Museo Diocesano Agrigento, oltre che promotore, per la predetta Arcidiocesi, di eventi turistico-culturali-religiosi.

"Goethe - dice l'imprenditrice agrigentina, Patrizia Carlozzo - durante il suo soggiorno a Girgenti, fu accompagnato da un giovane prete. Fu lui la guida turistica del poeta tedesco. Domani accoglierà Vienna anche Alfredo Prado direttore dell’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, promotore – in più occasioni di incontri culturali aventi a tema il viaggio di Goethe a Girgenti".

Vienna Cammarota arriverà a piedi, salirà i gradini del palazzo di Agrigento, con i suoi famosi bastoncini da trekking e scarponcini.