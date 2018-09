"Le vie dei tesori", nella graduatoria dei visitatori Agrigento è ultima

Fra i quasi 18 mila visitatori siciliani - distribuiti fra sei province - Agrigento ha fatto appena poco meno di 2 mila presenze. In quella che è una sorta di graduatoria - relativa al primo week end de "Le vie dei tesori" - la città dei Templi, come suo solito, s'è piazzata in coda. Hanno risposto, fra le province, con più entusiasmo quelle di Messina e del Ragusano.

Messina ha “vinto” la graduatoria con 3.500 visite spalmate su 29 luoghi; Trapani ha fatto registrare oltre 3.200 visitatori; molto bene anche le tre città del Ragusano: Ragusa, Noto e Modica che assieme hanno messo in conto 5.500 ingressi. A Caltanissetta si sono registrati poco meno di 2.000 visitatori, mentre Siracusa - a differenza dello scorso anno in cui “vinse la gara” tra le province - quest’anno si ferma poco oltre le 2 mila presenze. Infine, appunto, Agrigento che ha dimostrato, però, di avere apprezzato il primo weekend del festival fermandosi poco sotto le duemila presenze e scoprendo la Biblioteca Lucchesiana con i suoi 60 mila preziosi volumi, tra manoscritti, incunaboli, testi arabi e codici miniati, e una sezione della mostra di Jan Fabre; e il MuDia che custodisce i tesori della Diocesi.

Nel 2016 e nel 2017 il Festival ha ricevuto le medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica oltre che il patrocinio del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il patrocinio del Senato della Repubblica, il patrocinio della Camera dei Deputati. Quest’anno ha avuto la medaglia di rappresentanza del Senato della Repubblica.

