La cattedrale di San Gerlando è la più amata, ma Agrigento resta ultima ne "Le vie dei tesori"

Ha fatto 5 mila visitatori - nelle 17 location aperte -, ma era ed è rimasta ultima nella speciale graduatoria de "Le Vie dei Tesori". Agrigento è stata soppiantata, in termini di visite ed ingressi, da Trapani, Messina, Ragusa, Caltanissetta e Siracusa.

Anche oggi, nella città dei Templi, sono state confermate le scelte fatte nelle prime due settimane: la preferita è la cattedrale di San Gerlando (1.100 visitatori) con la misteriosa “lettera del diavolo” ben visibile in sacrestia; poi il medievale monastero e chiostro di santo Spirito - che gli agrigentini conoscono come Badia Grande - che ha raccolto 630 visitatori, e terza, la chiesa di santa Maria dei Greci (602 ingressi) dove si visitava il crepìdoma: la piattaforma a gradini che riportava alla memoria le antiche fondamenta. Poi il museo Diocesano - il MuDia - che ha totalizzato 500 visitatori e la biblioteca Lucchesiana con 480 ingressi. Molto apprezzate anche – su tutta la regione – le “passeggiate” de "Le Vie dei Tesori", ovvero i percorsi guidati da un esperto alla scoperta di angoli inediti della città e le degustazioni di vini Planeta che in alcuni luoghi, hanno completato le speciali visite d’autore.

L'edizione de "Le Vie dei Tesori" nelle sei province siciliane ha superato ogni aspettativa. Se nel primo weekend di programmazione si erano sfiorati i 18 mila visitatori ed era sembrato un bellissimo traguardo, e nel secondo finesettimana si erano toccate le 25 mila presenze, è il dato finale ad essere straordinario: 70.765 visitatori nei tre weekend del festival. Con un’impennata al fotofinish, Trapani con 15.627 visitatori supera Messina che si ferma a 14.365. Segue inaspettatamente Ragusa con 10.594 visitatori che, sommati ai 6195 di Scicli e ai 4676 di Modica, portano il Val di Noto a superare le 21 mila presenze in 48 luoghi aperti. Caltanissetta con 7.241 presenze supera Siracusa che si ferma a 7.068 visitatori che hanno scoperto 23 siti e, infine, appunto, Agrigento con 5.000 visitatori in 17 siti aperti.