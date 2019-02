Videosorveglianza, si corre ai ripari: ecco dove verranno ripristinati gli impianti

Si corre ai ripari. Da tempo ormai, l’impianto di video sorveglianza situato nel perimetro dello stadio Esseneto non è funzionante. Ci sono problemi di alimentazione e s’è rotta la parabola per la trasmissione dei dati verso il traliccio di Villaseta. L’amministrazione comunale, consapevole del fatto che quei grandi occhi servono sia per eventuali disordini all’esterno del rettangolo di gioco che per prevenire e reprimere episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, ha deciso – ed ha già impegnato le somme necessarie – di procedere al ripristino dell’impianto di video sorveglianza. Un provvedimento urgente, quello predisposto nelle ultime ore, per riparare, riconfigurare e ripristinare il traffico dei dati verso il traliccio ricevente di Villaseta e di conseguenza al server di registrazione. Al Municipio è già arrivato un preventivo di spesa, di 2.135 euro, da parte della ditta Tp servizi di Agrigento. E l’ente sta procedendo con la procedura dell’affidamento diretto.

Sempre in maniera urgente, palazzo dei Giganti ha deciso di provvedere alla sostituzione delle antenne collocate nel traliccio di piazzale Giglia a San Leone e dell’antenna sistemata a Villaseta. Antenne che – per come si evince dagli atti amministrativi dell’ente – non sono più efficienti nella trasmissione dei dati della videosorveglianza. Ecco, dunque, che è stato ritenuto necessario – e urgente, appunto, - provvedere alla loro sostituzione per ripristinare il traffico dati di San Leone verso Villaseta e di conseguenza al server di registrazione. In questo caso, il preventivo arrivato dalla Tp servizi di Agrigento è stato di 2.257 euro, Iva inclusa, e si procederà sempre con la procedura dell’affidamento diretto.