Video sorveglianza, appaltati i lavori per ripristinare gli impianti

Viale Tukory tornerà ad avere un sistema di video sorveglianza. Per ripristinare i “grandi occhi”, l’amministrazione comunale ha impegnato – solo per viale Tukoy appunto – ben 14 mila euro. E l’incarico per fare in modo che le telecamere tornino, silenziosamente, a monitorare l’area è stato già affidato. Della manutenzione e ripristino dell’impianto si occuperà la ditta “Silbo” con sede a Gaglianico.

E lo farà per un importo complessivo di oltre tredicimila e 500 euro. La decisione dell’amministrazione comunale, di ripristinare in toto l’impianto, è stata presa anche e naturalmente per garantire la prevenzione di fatti di microcriminalità: come i furti, messi a segno anche in quella zona di Racalmuto. Perché prevenzione e repressione vanno, di fatto, di pari passo e con un sistema di video sorveglianza adeguato, eventuali indagini – da parte delle forze dell’ordine – non potranno che essere più facili e rapide.