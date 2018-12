Video sorveglianza sugli impiegati e un lavoratore in nero, due denunce e "salate" multe

Hanno trovato un lavoratore "in nero" e dei sistemi di video sorveglianza degli impiegati non autorizzati. I controlli dei carabinieri della compagnia di Agrigento, realizzati assieme ai colleghi del nucleo Tutela lavoro, hanno fatto scattare sanzioni per complessivi 12 mila euro, ma anche due denunce per i titolari delle imprese che avevano utilizzato sistemi di video sorveglianza dei lavoratori non autorizzati.

I militari dell'Arma, nelle ultime ore, hanno effettuato una serie di controlli nella zona industriale fra Agrigento, Favara ed Aragona. Si mirava a verificare il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori. In due ditte - stando alla ricostruzione ufficiale del comando provinciale dei carabinieri - sono stati trovati altrettanti sistemi di video sorveglianza dei lavoratori, non preventivamente autorizzati. In un’altra azienda, operante nel settore della grande distribuzione alimentare, i carabinieri - prosegue la ricostruzione del comando provinciale dei militari dell'Arma - è stato scovato un lavoratore “in nero”.