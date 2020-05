"Aiutami ad ammuttari", sulle note di Cutugno ecco il video emozionale della "fase 2"

La Sicilia come una vecchia Fiat Cinquecento che può diventare una potente auto da rally solo con l'aiuto di ognuno di noi.

E' questo il messaggio veicolato attraverso un video divertente e al contempo emozionante chiamato "Aiutami ammuttari" realizzato da Giuseppe "Cioppino" Crapanzano e Domenico Presti (che ha curato anche riprese e montaggio) che hanno voluto lanciare un messaggio di speranza a commercianti e cittadini in vista dell'ormai avviata "Fase 2", invitando a comprare siciliano per aiutare le nostre aziende e, appunto, ad "ammuttare", a spingere, tutti insieme questa macchina un po' malandata affinché, con l'aiuto di tutti, possa tornare a sfrecciare. Un video che ha però anche raccontato come, nei momenti più difficili di questo "lockdown" i siciliani non abbiano mai smesso di sperare e di aiutare chi era più fragile.

Il tutto condito con una versione rivista de "L'Italiano" di Toto Cutugno curata da Salvatore Sciacca che così recita: "Aiutami ammuttari, diamoci una mano, n'amu arripigliari, popolo siciliano".