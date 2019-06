Il videomaker Marco Gallo unisce tutti, una sua "opera" diventa virale

Marco Gallo unisce tutti, gli agrigentini si sono emozionati per l’ultimo lavoro pubblicato sul web. Marco Gallo, videomaker agrigentino, ha realizzato un’opera che ha messo d’accordo tutti. Un video emozionale che tocca le principali bellezze dell’Agrigentino.

Dalla Valle dei Templi, fino ad arrivare alla Scala dei Turchi, passando per i principali posti suggestivi della città. Il video, in poco meno di una settimana, è diventato virale.

"Quella dolce passeggiata verso casa", si chiama così l'ultimo lavoro di Gallo, racchiude in due minuti alcune bellezze del nostro territorio: Agrigento, Realmonte, Porto Empedocle, Racalmuto, Palma di Montechiaro, Favara e anche Caltanissetta. Una musica coinvolgente, un ritmo serrato ma con ampio spazio alle immagini e gli straordinari panorami che offre questo scorcio di Sicilia. Il video caricato su Facebook ha ottenuto più di 50 mila visualizzazioni nel giro di una settimana e punta a crescere sempre di più. Nel video figura una giovane coppia in giro per questi magnifici luoghi, loro sono Angelo Palermo e Maria Teresa Carrubba.

Già in passato il regista (nonchè direttore artistico del Farm Film Festival) aveva filmato e pubblicato video su Agrigento e provincia, il più noto quello di Agrigento2020 per la candidatura come Capitale della cultura e, successivamente, un video realizzato per la Strada degli Scrittori che uscirà a breve. Il giovane regista vive a Roma da dodici anni ed ha voluto dedicare il video a tutti i fuorisede e siciliani nel mondo che non dimenticano mai le proprie origini, un vero e proprio patto d'amore.