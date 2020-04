"Affacciati Sicilia", la speranza diventa una canzone: tra gli interpreti anche un favarese

Si chiama “Affacciati Sicilia” ed un brano musicale che attraversa in lungo ed in largo la Sicilia. La bellezza di una terra senza tempo, ma anche usi e costumi, tutto quanto visto con occhi diversi per via dell'emergenza Coronavirus.

Sono diversi gli interpreti di questo brano, tra questi anche il favarese, Raffaele Pullara. Note e musica per un brano che regala speranza in un momento di grande emergenza.

Interpreti del brano: Raffaele Pullara (di Favara) al Mandolino; Stefano Romeo (di Palermo) alla Chitarra; Virginia Maiorana (di Barcellona Pozzo di Gotto, Me) alla Fisarmonica e la voce della stessa scrittrice del testo, Francesca Piazza (di Castelvetrano, Tp), nel brano anche Annandrea Vitrano, dei Soldi Spicci.