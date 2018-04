Emergenza igienico-sanitaria in vicolo Vella: chiusura anti "sporcaccioni"

La chiusura di vicolo Vella sarà temporanea, ma meno di quanto ci si aspettava.

A confermarlo è stato l'assessore all'Igiene Nello Hamel, il quale ha infatti precisato che l'ordinanza di divieto di transito, con conseguente posa di una vera e propria barriera di tavole di legno (o “lapazze”), durerà per alcune settimane. “Questo non solo per consentire le operazioni di bonifica – ha spiegato -, ma anche per tentare di disabituare chi abbandona lì i rifiuti. Abbiamo riscontrato alcune situazioni limite: qualcuno dentro i sacchetti conferiva anche escrementi umani”.

La cosa che fa riflettere, tuttavia, è il fatto che il Comune, impegnato ad elevare sanzioni in ogni parte della città contro chi abbandona i rifiuti, i cosiddetti “lanciatori seriali”, non sia in grado di debellare il fenomeno in piena via Atenea, in una zona che tra l'altro è (o dovrebbe essere) costellata di telecamere a circuito chiuso. Così l'unico sistema oggi valutato per davvero, per vicolo Vella, è quello di chiudere tutto con le “lapazze” e sperare che, prima o poi, gli incivili si civilizzino. Inguaribili ottimisti.