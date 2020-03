Emergenza Covid-19, l'Ucraina in aiuto della città dei Templi: in arrivo mascherine

Volodymyr Pylypenko referente per la promozione dell’identità agrigentina in Ucraina, in un video esprime solidarietà e vicinanza per l’emergenza Coronavirus. “Il popolo ucraino – dice – rimarrà sempre al vostro fianco ricordando l’accoglienza che avete riservato per anni ai nostri migranti, siamo pronti ad aiutarvi – aggiunge Pylypenko – e tutta l’Europa deve dare una mano all’Italia, da Lisbona a Kiev dobbiamo essere uniti per voi”.

Attestati di vicinanza sono stati espressi anche dal senatore ucraino Oleg Kulinich.

L'esito dei tamponi non lascia dubbi: c'è il terzo contagio da Coronavirus a Licata e il ventesimo a Sciacca

Secondo quanto riferito dall’ex assessore comunale di Agrigento, Beniamino Biondi, Volodymyr Pylypenko, dopo aver appreso della irreperibilità in città dei dispositivi di protezione individuale, avrebbe promesso allo stesso, l’invio di mascherine ad Agrigento. “Mi è stato garantito – precisa Biondi - che entro tempi ragionevoli, dopo avere provveduto ai bisogni nazionali del loro Paese, secondo quanto imposto da una recente deliberazione governativa, provvederà all’invio del materiale richiesto affinché sia consegnato agli agrigentini”.