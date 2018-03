Viale Falcone-Borsellino, vietato a tutti i mezzi a due ruote

Lungomare Falcone-Borsellino off limts per tutti i veicoli a due ruote. A firmare l’ordinanza che vieta il passaggio di motocicli, ciclomotori e biciclette è stato il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni. Sul lungomare, tratto compreso tra piazzale Caratozzolo e piazzale Giglia, verranno eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria per eliminare un avvallamento che è al centro della sede stradale.

A richiedere, per la salvaguardia della pubblica incolumità, l’interdizione della strada – con tanto di collocazione di segnaletica – è stato il settore Infrastrutture di palazzo dei Giganti. Oltre all’inibizione al transito dei veicoli a due ruote, il comandante della polizia municipale ha istituito – sempre per la salvaguardia della pubblica incolumità - il limite massimo di velocità di 20 chilometri orari per tutti gli altri mezzi di passaggio.