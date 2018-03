Non sarà più una trappola, rifatto un tratto di marciapiede del Viale

Un tratto del marciapiede del viale Della Vittoria è stato completamente rifatto. Frutto del cosidetto "protagonismo civico". E il sindaco Lillo Firetto ha ringraziato, pubblicamente, sia la ditta Bellavia - autrice del gesto di protagonismo civico - che l'impresa esecutrice "per la professionalità mostrata".

Quel tratto di marciapiede era ormai diventato impercorribile: costellato di buche e dissesti. Una vera e propria "trappola" per i pedoni, nonché per le stesse casse di palazzo dei Giganti che, in caso di incidenti, rischiavano di vedersi presentare nuove, ennesime, richieste di risarcimento danni.

