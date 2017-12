Alberi ingombranti e "sporcaccioni", operai pronti a entrare in azione per il decoro del Viale

I Ficus che incorniciano il viale Della Vittoria verranno potati. Giovedì e venerdì - a partire dalle ore 7 - gli operai saranno in azione per diminuire il "carico" delle piante e renderle visivamente decorose. Per facilitare le operazioni di potatura è stato chiesto - dal settore Sanità di palazzo dei Giganti - di liberare gli spazi dove normalmente posteggiano le auto. E il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni ha firmato un'ordinanza che istituisce - limitatamente ai giorni di giovedì e venerdì - il divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli nella corsia lato mare, dal punto luce numero 1.125 al 1.119.

Lo scorso giugno chiedendo, e a gran voce, la potatura degli alberi, ad Agrigento, dilagò - e divenne, ad un certo punto, anche infuocata - la polemica. In quel momento, i marciapiedi erano ricolmi di bacche e, naturalmente, ci si preoccupava del pessimo biglietto di visita in occasione degli imminenti festeggiamenti in onore di San Calogero.

Allora, lo stesso sindaco Lillo Firetto ammise che era "necessario potare, alleggerire, i Ficus". E una prima "risposta" arriverà, appunto, nelle giornata di giovedì e venerdì.