Ruba un'auto e investe una anziana, la polizia cerca il "pirata" della strada

Investita e lasciata sull’asfalto, ferita, da un pirata della strada. Un “pirata” che sembrerebbe essere anche un ladro. Perché la Fiat Punto grigia che ha travolto, e fatto finire al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, una settantaquattrenne agrigentina sarebbe stata rubata verosimilmente poco prima. L’incidente si è verificato nella mattinata di venerdì in fondo al viale Della Vittoria. L’autovettura – una Fiat Punto grigia, appunto, - dopo aver travolto l’anziana è scappata, e a gran velocità, con direzione piazza Marconi.

La settantaquattrenne è stata subito soccorsa da un’autoambulanza del 118. Qualcuno ha, infatti, lanciato l’Sos e in una manciata di minuti al Viale sono scattati i soccorsi. E’ giunta anche una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti della sezione “Volanti”, coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, hanno subito ricostruito l’accaduto e avviato le ricerche del pirata della strada. Chi era alla guida dell'auto è, però, riuscito a svignarsela. E lo ha fatto a gran velocità perché, a quanto pare, quell’autovettura era stata rubata. Il proprietario, nel frattempo, stava formalizzato la denuncia, contro ignoti, per il furto subito.

La settantaquattrenne agrigentina, giunta in ospedale, è stata sottoposta a tutti i necessari controlli medici. Si temeva che l’anziana avesse potuto riportare delle fratture. Non è stato però così, per sua fortuna. La pensionata ha riportato diverse escoriazioni e traumi, ma nulla di grave. I medici del “San Giovanni di Dio”, dopo tutti gli accertamenti ritenuti necessari, l’hanno infatti dimessa. I familiari dell’anziana, ieri mattina, hanno lanciato un appello: “Se qualcuno ha visto qualcosa, dia informazioni alla polizia di Stato. Aiutiamo gli investigatori a dare un’identità al pirata della strada”.