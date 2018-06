E' nata la "banda di pneumatici"? L'auto razziata è di un giudice

La “banda dei pneumatici” si è formata anche ad Agrigento? Il colpo di ieri – messo a segno al viale Della Vittoria – è soltanto il primo di una lunga serie? Sono questi gli interrogativi che ieri - dopo il sopralluogo per quello che è un furto inusuale non soltanto per la città dei Templi, ma anche per l’intera provincia - si ponevano i carabinieri del comando provinciale. Militari dell’Arma che hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per cercare di dare una identità ai balordi che – verosimilmente durante la notte fra mercoledì e ieri – hanno asportato i quattro pneumatici di una Lancia Y che era stata regolarmente posteggiata lungo il viale Della Vittoria. Una utilitaria che è di proprietà di un giudice.

Non un gesto mirato al proprietario dell’utilitaria, ossia al giudice. Ne sono più che convinti i carabinieri. In azione sono “semplicemente” entrati dei ladri.

Si teme – l’idea, ieri, si faceva sempre più largo anche nella mente dei carabinieri – che d’ora in avanti possano registrarsi altri casi. Una vera e propria recrudescenza di furti di questo genere. Razzie che, naturalmente, non potranno che riguardare i pneumatici più nuovi e in buone condizioni. Esattamente per come è già accaduto in altre città della penisola. Le indagini dei carabinieri, ieri, risultavano essere coperte dal più stretto riserbo investigativo. Appare scontato però che i militari dell’Arma, quale primo passo, abbiano cercato di verificare se in quella porzione del viale Della Vittoria vi siano telecamere di video sorveglianza. Impianti pubblici o privati che potrebbero anche aver ripreso qualcosa. E se così fosse, naturalmente, l’inchiesta verrebbe indirizzata rapidamente.

Sembra scontato, inoltre, sempre in materia di indagini, che i carabinieri – ieri – abbiano provato a capire se qualcuno potesse aver visto qualcosa di particolare, anche il solo aggirarsi di facce sconosciute o sospette proprio in quella zona del viale Della Vittoria. Il riserbo però è categorico.