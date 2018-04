Vandali scatenati al viale Della Vittoria, distrutti tre nuovi vasi

Gli agrigentini, tutti coloro che in coro chiedevano l'installazione delle telecamere, avevano ragione. Prima di pensare a migliorare l'arredo urbano, forse è il caso - in questa città - di trovare le soluzioni per inchiodare i vandali. Balordi che sono, purtroppo, tornati in azione al viale Della Vittoria. Tre vasi, di quelli nuovissimi: collocati da poche settimane, sono stati sradicati e ridotti in mille pezzi.

La scoperta è stata fatta ieri mattina. Perché, ancora una volta, i barbari vandali colpiscono durante le notti del week end. Sul posto, si sono portati gli agenti della polizia municipale. Il "copione" sarà identico a quello del passato: si cercherà di capire e stabilire chi è stato. Potrebbe scattare una denuncia, alla Procura, per l'ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Intanto, però, la città è - ancora una volta - incredula e sdegnata.