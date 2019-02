Bimbo di 10 anni chiede con insistenza l'elemosina, denunciata la mamma

Chiedeva, e con insistenza, l’elemosina. A chi si offriva di comprargli qualche cosa da mangiare ribatteva chiedendo soldi. Qualcuno, notando l’insistenza di quel bambino, ha composto il 113 e i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, in una manciata di minuti, si sono precipitati al viale Della Vittoria. Per gli agenti non è stato affatto difficile individuare il piccino che continuava a mendicare. E’ stato, naturalmente, bloccato e pochi istanti dopo è stata anche trovata e identificata la mamma. Si tratta di una romena trentottenne, residente da tempo ad Agrigento. Una donna che è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato è utilizzo di minore per accattonaggio.

Il piccino è stato, inevitabilmente, riaffidato alla mamma. La donna continuerà ad essere monitorata, dai poliziotti della sezione Volanti. Un eventuale, nuovo, impiego del bambino nell’accattonaggio potrebbe far scattare una segnalazione circostanziata al tribunale dei minorenni, una segnalazione con la quale potrebbe venir chiesto che il piccolo venga affidato a qualcun altro o a qualche struttura.