Oltre 12 ore di viaggio per tornare a casa per il Natale, ma resta bloccata a causa del maltempo

Se in questi giorni si raccontano le "vie Crucis" dei pendolari che affrontano veri e propri viaggi della speranza per tornare in Sicilia, ci sono dei casi particolari in cui, come si suol dire, piove letteralmente sul bagnato.

La storia che vi stiamo per raccontare è di una giovane linosana, da alcuni giorni letteralmente bloccata in città dopo aver attraversato lo Stivale per tornare a casa.

"Per amore di passare il Natale con la mia famiglia, nella mia terra, con i miei amici più cari - scrive sui social Flora Bonadonna - affrontato un viaggio di 20 ore solo per arrivare in Sicilia, perché non avendo diritto alla continuità territoriale noi siciliani fuori sede dobbiamo fare i conti con prezzi dei voli allucinanti: anche 300 euro solo andata. Allora prendo un treno per Napoli e poi un pullman per Agrigento ma con tutto l’entusiasmo di questo mondo perché sto tornando a casa e chissenefrega se per una notte non dormo e se devo stare 12 ore seduta".

Invece a questi disagi, già bastevoli per chiunque, si sono aggiunti quelli connessi alla particolare situazione di Linosa, dove vive la famiglia di Flora.

"Coloro che hanno potuto si sono apprestati a partire prima che il mare si facesse grosso a causa del maltempo. Purtroppo io e altre persone abbiamo perso questa possibilità e quando abbiamo chiesto quando sarebbe parti la nave mi sono sentita rispondere: 'prenotati il cenone di Natale da qualche parte ad Agrigento'".

Disagi su disagi insomma, dovuti ai disagi infrastrutturali e alle "disattenzioni" della politica locale e nazionale che si sommano alle difficoltà oggettive creando un mix davvero "letale".