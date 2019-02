Vede i carabinieri e lancia la "roba" nell'aiuola, "beccato": arrestato un 28enne

Prosegue senza tregua l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nei guai, questa volta, è stato un 28enne.

I carabinieri hanno fermato un uomo, inizialmente doveva essere un normale controllo, ma poi è scattato l'arresto. In manette è finito un cittadino libico 28 enne, domiciliato da qualche tempo a Raffadali. Era notte fonda quando i militari dell’Arma lo hanno visto camminare insolitamente a piedi e gli hanno intimato l’Alt. L’uomo nell’immediatezza, approfittando dell’oscurità, ha fatto un gesto repentino lanciando qualcosa all’interno di una vicina aiuola, mostrando sin da subito un evidente nervosismo. I carabinieri, dopo avergli chiesto i documenti, hanno subito ispezionato l’aiuola in questione e tra i cespugli hanno scovato due panetti di “Hashish”, del peso complessivo di oltre un etto e mezzo, subito sequestrati. "Il libico - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla droga in questione, che se rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare alcune centinaia di euro. Subito dopo, è scattata anche una perquisizione presso il domicilio dello straniero, a seguito della quale i militari hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti". Per il 28enne , sono subito scattate le manette ai polsi con l’accusa di “Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione svolta, rientra in una forte intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri Agrigento. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati vari i blitz effettuati in ogni angolo delle provincia dai reparti dell’Arma, con ingenti sequestri di droghe di varia natura.