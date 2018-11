"Viaggi di lusso per gli immigrati", condannati marito e moglie

E’ saltata la funzione di promotori dell’associazione così come non è stata riconosciuta la loro responsabilità per uno dei cinque sbarchi contestati e così sono state limate le pene per i due tunisini arrestati a Menfi e accusati di fare parte di un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il pubblico ministero aveva chiesto 8 anni di reclusione per Akrem Toumi, di 41 anni, e 7 anni per la moglie, Sarra Khaterchi, di 33, mentre i giudici della Corte di Assise di Palermo li hanno condannati a 6 anni e 8 mesi ciascuno.

I due erano stati arrestati a Menfi e durante le fasi dell’arresto è rimasto gravemente ferito un finanziere, precipitato dal soffitto di una casa. Il pubblico ministero della Dda di Palermo Federica La Chioma contestava l’associazione a delinquere con l’aggravante della transnazionalità. I due si trovano ai domiciliari, concessi dalla stessa Corte di Assise di Palermo, la seconda sezione penale presieduta da Alfredo Montalto. Gli altri imputati in questo processo vengono giudicati con il rito abbreviato.