Viadotto Petrusa chiuso da 704 giorni, la Cisl chiede "aiuto" al prefetto

"Sono trascorsi 704 giorni. Dopo quattro manifestazioni di protesta, due incontri in Prefettura, una class action dei residenti della zona contro Anas, ancora nessuna notizia". Lo scrive Maurizio Saia della Cisl.

"Sull'aggiudicazione dei lavori abbiamo solo notizie da bar. Troppo lento l’iter e ancora tanti disagi che diventano meno sopportabili quando si legge il contatore che scandisce i giorni trascorsi a percorre tanti chilometri di strade alternative per raggiungere l’ospedale, il tribunale, gli uffici, le scuole e il centro città - incalza Saia - . Tutti in silenzio, in particolare le due amministrazioni comunali di Agrigento e Favara i cui residenti sono colpiti maggiormente dal disagio. Chiediamo al prefetto di intervenire ancora una volta nei confronti dell’Anas, per conoscere quanto ancora bisogna attendere per rivedere le automobili ed i mezzi di trasporto pubblico attraversare quel ponte - scrive la Cisl - . Un appello lo facciamo all’amministrazione della casa circondariale 'Di Lorenzo' di contrada Petrusa, sempre più isolata ed emarginata, ad unirsi alla Cisl per dare ancora più forza alla nostra voce. Le infrastrutture sono fondamentali per questo territorio, senza non si potrà fare il salto di qualità per il quale siamo impegnati giornalmente".