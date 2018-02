Viadotto Petrulla, adesso c'è la certezza: riaprirà martedì

E' arrivata la conferma ufficiale. Il viadotto "Petrulla" - dopo ben 1.338 giorni di chiusura - riaprirà martedì 6 marzo. Verrà dunque recuperata la statale 626 che collega Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì ed i centri dell’entroterra Nisseno.

"Non credo che qualcuno possa parlare di meriti. Io, che non ho mollato un giorno, chiedo scusa 1338 volte ai licatesi, ai ravanusani, ai campobellesi, ai canicattinesi, ai pendolari, alle aziende, a tutti quanti - ha scritto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo - . Sperando che ciò che non deve accadere in un paese civile, non accada mai più. Grazie a chi, comunque, con il proprio lavoro, a volte non facile, ha consentito la riapertura del Petrulla e della Licata - Torrente Braemi".

La strada è rimasta chiusa dal luglio del 2014, quando il viadotto, all'improvviso, è crollato.