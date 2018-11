Occhi puntati sul futuro del viadotto "Morandi", foto ricordo del ministro Toninelli sotto i piloni "ammalati"

Prima una rapida "foto ricordo" sotto i piloni ammalati del viadotto "Akragas", poi di corsa in Prefettura per un incontro a porte chiuse con i Comuni della provincia per fare il punto sull'emergenza viabilità e sui danni che il maltempo ha inferto ad Agrigento. E' un inizio "lampo" quello della visita del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Una tappa, quella agrigentina, di un viaggio in Sicilia che avrà come naturale conclusione un incontro con il presidente della Regione Nello Musumeci, con il quale il pentastellato si confronterà sulla situazione delle strade, soprattutto quelle provinciali, e sulla possibilità di una progressiva acquisizione delle stesse da parte di Anas. La società, nelle previsioni del Ministero, potrebbe anche supportare gli enti locali che sono stazioni appaltanti piccole, per lo sblocco delle progettualità locali.

Nessuna posizione specifica è stata presa al momento dal ministro Toninelli sul viadotto "Akragas", sia sulle questioni strutturali che su quelle politiche più recenti (a partire dalla proposta di referendum). Il componente del Governo Conte si in questa fase limitato ad auspicare una pronta messa in sicurezza, in attesa di una decisione sul destino dell’opera. Intanto Anas potrebbe avviare già a gennaio i lavori sul tratto di viadotto già aperto; completata quella si passerà alla parte momentaneamente inibita in attesa del da farsi. Il delegato siciliano, Valerio Mele, ha comunque confermato: "l'abbattimento non è nella nostra agenda".