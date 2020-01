Viadotto Morandi, audizione all'Ars: a maggio gli interventi sulle pile

Il progetto sul ripristino dell'impalcato è stato ultimato ed entro febbraio sarà inviato agli enti competenti per l'acquisizione dei pareri. Gli interventi sulle pile partiranno, invece, entro maggio per il viadotto Akragas II ed entro fine anno per l'Akragas I. L'ultimazione di tutti gli interventi su pile e impalcati di entrambi i viadotti è fissata entro la fine del prossimo anno. E' emerso anche questo nel corso dell'audizione di ieri in commissione Ambiente all'Ars dove erano presenti Valerio Mele, responsabile di Anas Sicilia; il vice ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Giancarlo Cancelleri, l'assessore regionale per le Infrastrutture Marco Falcone e il sindaco di Bolognetta.

Anas ha fatto, ufficialmente, sapere che dopo un coordinamento con il ministero delle Infrastrutture è stato possibile il parziale riavvio dei lavori del secondo lotto della Agrigento-Caltanissetta. Lavori che prevedono, adesso, l'ingresso di nuovi esecutori che in parte sono stati già individuati. Entro pochi giorni dovrebbero poi essere affidati i lavori per la statale 121: la Palermo-Agrigento.