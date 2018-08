Viadotto Morandi, l'Anas apre alla demolizione del solo Akragas I

“Stiamo approfondendo, assieme al Comune di Agrigento, alcune valutazioni legate al miglioramento dell’impatto paesaggistico ottenibile attraverso la demolizione del solo viadotto Akragas I e il potenziamento della viabilità alternativa. Soluzione, questa, che tuttavia comporterebbe un modesto allungamento del percorso e qualche incertezza sui tempi di autorizzazione del tratto di nuova realizzazione”. E’ con queste parole che l’Anas ha spiegato quali sono i passi che si stanno compiendo per il viadotto “Morandi” che collega Agrigento con Porto Empedocle e viceversa.

Un cavalcavia che, in realtà, si chiama “Akragas I e II”, ma che tutti ad Agrigento, ma non soltanto, chiamano con il nome del suo progettista: Morandi, lo stesso che ha progettato il ponte sull’autostrada A10 che è crollato a Genova. “Il viadotto di Agrigento – ha tenuto a precisare l’Anas – non ha alcuna analogia costruttiva con il viadotto di Genova, e l’unica cosa che li accomuna è il nome del progettista: Riccardo Morandi”.

Non lo ammette nessuno esplicitamente. Ma il crollo del viadotto “Morandi” di Genova ha rimesso, di fatto, tutto in discussione. Perché appena qualche settimana addietro, dopo un incontro a Palermo, lo stesso sindaco Firetto aveva ufficializzato che non ci sarebbero state demolizioni, né percorsi alternativi raso terra. Non immediatamente, almeno. Né – spiegava allora, l’amministratore, - nei prossimi anni. A fine luglio, l’amministrazione di Agrigento aveva chiesto ufficialmente all’Anas di predisporre un progetto preliminare per creare la viabilità alternativa al viadotto “Morandi”. Progetto preliminare da “incastonare” nel Prg. “Piano dei lavori che servirà per programmare – diceva, allora, Firetto - il futuro di Agrigento e dei Comuni attigui”.

Adesso, invece, tutto è stato rimesso in discussione e si torna a parlare della demolizione dell’Akragas I.